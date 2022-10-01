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FYM860/30
3 filtres en 1 pour une performance durable
Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d’animaux, des gaz et d’autres polluants. Il s’agit d’un filtre de rechange pour Air Performer.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Intégré 3-en-1
total
recurring payment
Le filtre Philips d'origine a été conçu en même temps que l'appareil, avec lequel il est entièrement compatible, ce qui permet un fonctionnement optimal et ininterrompu.
Le filtre 3-en-1 intégré Philips offre une protection constante et assure une filtration optimale jusqu'à 12 mois. (1)
Votre outil Philips vous indique lorsque vous devez nettoyer le préfiltre et remplacer le filtre. Il peut être remplacé en moins d’une minute. L’entretien de l’appareil s’effectue sans effort et vous permet de profiter en permanence d’un air propre et sain.
Pour optimiser les performances de filtration, nettoyez régulièrement le préfiltre à l'aide d'un aspirateur.
Les filtres à air Philips font l’objet d’un ensemble de tests d’inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l’usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité strictes, pour une utilisation continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour offrir les meilleures performances de votre purificateur d’air Philips, et ce jusqu’au dernier jour de la durée de vie du filtre.
Seuls les purificateurs d’air Philips sont dotés d’une filtration HEPA NanoProtect à charbon actif et préfiltre permettant d’éliminer 99,97 % des particules mesurant jusqu’à 0,003 micron (4). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu’à 2 fois plus d’air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (5).
Gardez un œil sur la durée de vie et l’état de votre filtre à tout moment, où que vous soyez, grâce à l’application Air+. Vous êtes averti lorsqu’il est temps de remplacer votre filtre et vous pouvez facilement commander un nouveau filtre directement via l’application (2).
Caractéristiques générales
Performances
Poids et dimensions
Remplacement
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