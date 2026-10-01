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Arrêté

Easy6 ExpressTable à repasser

GC202/10

1 récompense

6 solutions malignes pour un repassage simple

La table à repasser joue un rôle primordial dans l'expérience du repassage. Cette table à repasser Philips est conçue pour les fers vapeur. Avec ses 6 solutions malignes, le repassage est plus facile et plus efficace.

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avec ShoulderShape

6 solutions malignes pour un repassage simple

Glisse parfaite grâce à la housse multi-épaisseurs

Glisse parfaite grâce à la housse multi-épaisseurs

La housse 100 % coton est doublée de mousse et de feutrine, pour une surface de repassage plane et confortable.

Repassage pratique pour tous : hauteur réglable

La hauteur de la table à repasser est facile à régler en fonction de votre taille grâce à un levier situé sous la planche. La hauteur est réglable de 70 à 94 cm.

Conçu pour plus de sécurité : verrouillage enfant et transport

Conçu pour plus de sécurité : verrouillage enfant et transport

Grâce au verrouillage enfant et transport, aucun risque que la table ne se replie pendant que vous repassez ou qu'elle ne s'ouvre au moment du rangement.

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