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Arrêté
GC202/10
6 solutions malignes pour un repassage simple
La table à repasser joue un rôle primordial dans l'expérience du repassage. Cette table à repasser Philips est conçue pour les fers vapeur. Avec ses 6 solutions malignes, le repassage est plus facile et plus efficace.
La housse 100 % coton est doublée de mousse et de feutrine, pour une surface de repassage plane et confortable.
La hauteur de la table à repasser est facile à régler en fonction de votre taille grâce à un levier situé sous la planche. La hauteur est réglable de 70 à 94 cm.
Grâce au verrouillage enfant et transport, aucun risque que la table ne se replie pendant que vous repassez ou qu'elle ne s'ouvre au moment du rangement.
Récompenses
Notation globale