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Arrêté
GC202/30
La housse 100 % coton est doublée de mousse et de feutrine, pour une surface de repassage plane et confortable.
La hauteur de la table à repasser est facile à régler en fonction de votre taille grâce à un levier situé sous la planche. La hauteur est réglable de 70 à 94 cm.
Cette table à repasser a été conçue en accordant une attention particulière à la stabilité. La conception spécifique des pieds avec leurs stabilisateurs antidérapants rend cette table stable et sûre.
Récompenses
Notation globale