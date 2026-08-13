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Arrêté
GC2530
Système stop-gouttes
32 g
Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.
L'effet pressing 95 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Récompenses
Notation globale