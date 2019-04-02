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Arrêté
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
2 300 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 150 g
Semelle SteamGlide
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
Récompenses
4.5
sur 6
48
Avis
92%
recommandent ce produit
f11lyon
02/04/2019
France
facilité de repassage
produits d'excellente facture, monte en température très rapidement , glisse parfaite , poids plume du fer, facilité pour mettre l'eau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PowerLife GC2990/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur PowerLife GC2990/20
Otramalamama
15/01/2021
España
Excelente planchado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Rosaza
15/11/2020
España
Acheteur vérifié
Perfecta
No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips