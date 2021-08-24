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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2997/40

4.4

| (150) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.

Voir tous les avantages

Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 160 g

  • Semelle SteamGlide

2 400 W : montée en température rapide

2 400 W : montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Effet pressing jusqu'à 160 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 160 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

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4.4

sur 6

150

Avis

93%

recommandent ce produit

24/08/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Hervorragende Bügelerfolge.

Sehr handlich, leicht. Komme an jede Stelle des Bügelguts.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen

07/08/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Tolle und gute Qualität

Wunderbar leicht zu handhaben, benötigt kaum Aufwärmzeit, geht sparsam mit dem Wasser um, die gebügelte Wäsche sehr schnell schrankfertig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen

07/01/2021

Deutschland

Deutschland

solide

Solides Bügeleisen, dass durch schnelles aufheizen und gutes gleiten auffällt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen

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