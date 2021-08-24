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Arrêté
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
2 400 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 160 g
Semelle SteamGlide
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
Récompenses
4.4
sur 6
150
Avis
93%
recommandent ce produit
Benny1
24/08/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Hervorragende Bügelerfolge.
Sehr handlich, leicht. Komme an jede Stelle des Bügelguts.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen
Karpfenhorst
07/08/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Tolle und gute Qualität
Wunderbar leicht zu handhaben, benötigt kaum Aufwärmzeit, geht sparsam mit dem Wasser um, die gebügelte Wäsche sehr schnell schrankfertig.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen
icerob
07/01/2021
Deutschland
solide
Solides Bügeleisen, dass durch schnelles aufheizen und gutes gleiten auffällt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips