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Arrêté
Une solution compacte pour un défroissage facile
Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !
1 000 W, jusqu'à 20 g/min
Défroissage vertical
Réservoir d'eau fixe de 60 ml
La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.
La brosse ouvre les fibres du tissu et permet une meilleure pénétration de la vapeur. Elle convient particulièrement bien aux vêtements les plus épais tels que les vestes et les manteaux. Elle peut également vous aider à éliminer les saletés et les éclaboussures.
Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez repasser avec la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.
Récompenses
4.4
sur 6
82
Avis
95%
recommandent ce produit
Nabi94
18/04/2021
France
Acheteur vérifié
Très bon défroissent
Je recommande ce produit car il est vraiment bien , il défroisse facilement les vêtements , très simple à utiliser , il est un peu grand je pensais qu il serait plus petit mais c est Pas trop grave . Très bon rapport qualité prix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC300/20 Défroisseur à main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC300/20 Défroisseur à main
Cueillimage
11/01/2021
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit bien évidemment recommandé à toute la famille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC300/20 Défroisseur à main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC300/20 Défroisseur à main
LilithGrey
17/06/2021
Deutschland
Absolutely fabulous
Just great to use and to travel with. I absolutely love it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC300/20 Tragbare Dampfbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC300/20 Tragbare Dampfbürste
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.