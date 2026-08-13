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Arrêté
GC3230/02
L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.
Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !
Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.
Récompenses
Notation globale