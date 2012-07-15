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Arrêté
100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*
La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.
Pointe à vapeur additionnelle
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.
La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.
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Récompenses
4.4
sur 6
51
Avis
98%
recommandent ce produit
arm72
15/07/2012
France
Excellent fer vapeur
Fonction vapeur performante. Bonne qualité de repassage pour un fer facile à utiliser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Fer vapeur
Oskar
08/05/2012
Deutschland
Super Produkt
Tolles Bügeleisen. Liegt sehr gut in der Hand, nicht schwer zu bedienen. Einfach gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
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dhed
24/07/2012
United Kingdom
great iron, very effective!
this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Steam iron