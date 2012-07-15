ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Arrêté

EnergyCareFer vapeur

GC3640/02

4.4

| (51) Avis | 98% recommandent ce produit

1 récompense

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.

Voir tous les avantages

Fer vapeur plus vert

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

  • Pointe à vapeur additionnelle

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.

Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

51

Avis

98%

recommandent ce produit

2
1

15/07/2012

France

France

Excellent fer vapeur

Fonction vapeur performante. Bonne qualité de repassage pour un fer facile à utiliser.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Fer vapeur

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Tolles Bügeleisen. Liegt sehr gut in der Hand, nicht schwer zu bedienen. Einfach gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Dampfbügeleisen

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great iron, very effective!

this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EnergyCare GC3640 Steam iron

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.