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Arrêté
Repassage sans fil pour une liberté totale
EasySpeed Advanced associe une vapeur puissante à la liberté du repassage sans fil. Accédez à la totalité de la table et repassez les zones difficiles en toute simplicité. Chauffe rapide, recharge en quelques secondes et système de verrouillage facilitant le rangement.
2 400 W
Effet pressing 190 g
Génération continue de vapeur 35 g/min
Semelle en céramique
La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
4.5
sur 6
77
Avis
96%
recommandent ce produit
Moon 25
08/07/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Best ever iron
I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Boaboanoa
01/07/2020
Norge
Enkelt i bruk
Flottt strykeresultat. Varmes raskt opp til riktig temperatur. Jeg er spesielt fornøyd med at det er et stående strykejern.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3672/20 Dampstrykejern
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3672/20 Dampstrykejern
Durrie
15/09/2019
United Kingdom
Great product in every way
Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron