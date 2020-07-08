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Arrêté

EasySpeed AdvancedFer vapeur

GC3675/30

4.5

| (77) Avis | 96% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage sans fil pour une liberté totale

EasySpeed Advanced associe une vapeur puissante à la liberté du repassage sans fil. Accédez à la totalité de la table et repassez les zones difficiles en toute simplicité. Chauffe rapide, recharge en quelques secondes et système de verrouillage facilitant le rangement.

Voir tous les avantages

Repassage sans fil pour une liberté totale

  • 2 400 W

  • Effet pressing 190 g

  • Génération continue de vapeur 35 g/min

  • Semelle en céramique

2 400 W, pour une montée en température rapide de 30 secondes

2 400 W, pour une montée en température rapide de 30 secondes

La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 190 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 190 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

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4.5

sur 6

77

Avis

96%

recommandent ce produit

08/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Best ever iron

I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

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01/07/2020

Norge

Norge

Enkelt i bruk

Flottt strykeresultat. Varmes raskt opp til riktig temperatur. Jeg er spesielt fornøyd med at det er et stående strykejern.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3672/20 Dampstrykejern

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3672/20 Dampstrykejern

15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great product in every way

Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

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