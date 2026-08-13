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Arrêté
GC4325
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Cette pointe à vapeur additionnelle est particulièrement effilée à l'avant et les trous de vapeur prennent une forme allongée dans la partie pointue de la semelle, ce qui permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour d'exceptionnels résultats.
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