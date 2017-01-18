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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/21

Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4506/21

4.9

| (21) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, contrôle automatique de la vapeur et semelle SteamGlide.

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Détartrage plus efficace avec le collecteur de calcaire

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 170 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Contrôle automatique de la vapeur pour s'adapter à chaque vêtement

Contrôle automatique de la vapeur pour s'adapter à chaque vêtement

Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.9

sur 6

21

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Begeistert

Ich bin begeistert vom Philips Azur Performer Plus GC4506. Das Bügeleisen gleitet leicht über die Wäsche. Die SteamGlide Bügelsohle hat sehr viele Löcher, aus denen der Dampf kommt. Daher erleichtert es das Bügeln. Die verschiedenen Abstufungen der Dampffunktion, sind passend für viele verschiedene Arten von Stoffen. Es gibt zusätzlich noch die Sprühfunktion. Durch die eingebaute Calc-Clean-Funktion, ist kein destilliertes Wasser nötig. Ein Einfüllbehälter wird nicht unbedingt benötigt wäre aber toll gewesen, da ich einen Wasserhahnaufsatz habe und sich so das Einfüllen etwas schwieriger gestaltet. Das Kabel verknotet nicht und das Kugelgelenk am Bügeleisen schützt vor Kabelbruch. Das Bügeleisen sieht durch die knallige Farbe toll aus und wird sehr schnell warm und ist einsatzbereit. Die Spitze des Bügeleisens ist extra dünn, so erreicht man die kleinsten Ecken und auch Knopfleisten sind kein Problem mehr. Man kann die gewünschte Wärme je nach Stoff ganz leicht einstellen. Alles in allem bin ich mit meinem neuen Bügeleisen von Philips sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen

11/01/2017

Deutschland

Deutschland

Bügelbrett

Man kann die Freude kaum noch zügeln, es macht jetzt Spaß damit zu bügeln, da bin ich manchmal richtig platt, ruck zuck ist meine Wäsche glatt. Da wundert sich so mancher schon, mein Ehemann und auch mein Sohn, da wird nun auch gar nicht verzichtet, auch meiner Nachbarin berichtet, und die ist dann gleich gelaufen, sich das Bügeleisen kaufen. Weil man die Bügelwäsche meistert, sind nun alle hell begeistert!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen

19/12/2016

Deutschland

Deutschland

Beigeisterung Total

Ich bin total begeistert, hat mir doch das Bügeln immer viel Mühe bereitet, jetzt freu ich mich sogar darauf. Leicht gleitet es über die Hemden meines Freundes die ich ständig bügeln muss. Die Bedienung ist so einfach und logisch, dass die Bedienungsanleitung fast überflüssig ist. Das Gerät liegt gut in der Hand und mit dem ausreichend langen Kabel einfach überzeugend. Würde mich immer wieder für dieses Gerät entscheiden und denke der Preis ist gerechtfertigt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4506/20 Dampfbügeleisen

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W