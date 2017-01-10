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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4522/01

4
| (26) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Le système anticalcaire Quick Calc Release, notre semelle 5 étoiles offrant une glisse exceptionnelle et l'arrêt automatique du fer se combinent pour permettre un repassage optimal, en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Avec notre semelle offrant la meilleure glisse à ce jour

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 210 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide

2 400 W pour un temps de chauffe rapide

2 400 W pour un temps de chauffe rapide et des performances irréprochables

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 210 g

Effet pressing jusqu'à 210 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

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4.0

sur 6

26

Avis

82%

recommandent ce produit

2

10/01/2017

Deutschland

Deutschland

Philips Azur Performer Plus -Entlich macht das bügeln SPASS

Philips Azur Performer Plus -Endlich macht das bügeln Spaß Das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus von Philips hat eine Kabellänge von 2m und ist somit super ausreichend. Besonders gefällt mir der Stecker. Dafür gibt es einen zusätzlichen Pluspunkt. Der Stecker ist aus Gummi, ist somit sehr leicht in der Handhabung und hat einen zusätzlichen „Ring“. Damit kann man endlich ganz leicht den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ich habe das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus von Philips in Schwarz/ Gold was mir sehr gut gefällt, da es nicht in den üblichen „Wäschefarben“ oder sogar in Mädchenfarben daherkommt. Die Verarbeitung und Qualität des Bügeleisens macht einen hochwertigen Eindruck. Die Bedienung des Azur Performer Plus Dampfbügeleisen ist kinderleicht. Man stellt die gewünschte Temperatur ein und schon kann es losgehen. Die praktische automatische Dampfregelung ist grandios, da sich der Dampf automatisch für das Kleidungsstück anpasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auch noch extra Dampf oder Feuchtigkeit über die Sprühfunktion individuell einzusetzen. Was ich nicht ganz so schön finde, ist die relativ kleine Schrift für die Temperaturregelung. Aber das ist bestimmt eine Macke von mir, da ich noch keine Brille nutzen möchte. Das Gerät kann sowohl mit Leitungswasser wie auch mit destilliertem Wasser befüllt werden. Vor dem bügeln kann man es bequem am Wasserhahn mit Wasser befüllen. Obwohl der Tank stolze 300ml Wasser aufnimmt, muss ich für mehrere Kleidungsstücke den Tank nachfüllen. Da im Lieferumfang dafür kein zusätzlicher Behälter dabei ist, ist es eigentlich nur mit heißem Bügeleisen am Wasserhahn möglich. Das finde ich sehr schade. Hier sollte Philips vielleicht überlegen den Lieferumfang um einen externen Wasserbehälter mit Ausgießer zu erweitern. Mit einer Leistung von 2600 Watt heizt das Bügeleisen zudem sehr schnell auf, sodass es auch unter Zeitdruck fix zum Einsatz kommen kann. Das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus hat eine automatische Sicherheitsabschaltung. Nach ca. 8 Minuten ohne Benutzung schaltet sich das Bügeleisen selbständig ab, steht es auf der Bügelsohle wird es zur Sicherheit sogar schon nach 30 Sekunden abgeschaltet, so kann wirklich nichts schief gehen. Ein besonderer Punkt sind auch die zwei Entkalkungsprogramme, sie sorgen dafür, dass das Bügeleisen auf lange Sicht vor Kalkablagerungen geschützt wird. Die T-ionicGlide Bügelsohle sowie die hervorragende Bügelspitze sorgen dafür, dass wirklich jede Bluse bzw. Hemd faltenfrei gebügelt wird. Das Bügeleisen ist zwar im Verhältnis zu meinem alten Eisen etwas schwerer, aber die extra gleitfähige T-ionicGlide Bügelsohle gleitet sehr angenehm über die Wäsche. Die Entkalkerkassette auf der Rückseiteauf der Rückseite habe ich noch nicht getestet, da ich das Bügeleisen erst zweimal im Gebrauch hatte und wir hier sehr weiches Wasser haben Ich persönlich bin von den Bügelergebnissen sehr begeistert. So muss man z.B. ein T-Shirt mit Aufdruck nicht noch zusätzlich auf beiden Seiten bügeln, damit auch der Aufdruck ordentlich aussieht. Bei meinem T-Shirt konnte ich das Ganze von einer Seite bügeln und das T-Shirt samt Aufdruck war schon faltenfrei. Damit ist für mich eine persönlich eine riesige Zeitersparnis. Die zu bügelnden Kleidungsstücke müssen ab jetzt nicht mehr umständlich von beiden Seiten gebügelt werden, sondern es reicht diese von einer Seite zu bügeln. So macht bügeln schon fast richtig Spaß

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Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4522/00 Dampfbügeleisen

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27/10/2016

Deutschland

Deutschland

Absolut top !

Ich habe lange überlegt ob ich wirklich so viel Geld ausgeben sollte. Aber das ist das Bügeleisen wirklich wert !!! Vorallem mit dem Kalk ist echt der Hammer, wie im Video, tatsächlich wahr. Einzige was leider zu bemängeln ist: Es ist nicht für zarte Geschöpfe, es ist nämlich recht groß und etwas schwerer als andere Bügeleisen. Für mich persönlich aber optimal. Ich kann es empfehlen und würde es wieder kaufen !!!

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15/02/2016

Deutschland

Deutschland

Das ultimative Dampfbügeleisen

Nachdem ich Dampfgenerator und Co. ausprobiert habe und zu der Überzeugung gelangte, dass für mich ein Dampfbügeleisen das einzig richtig ist, bin ich auf den Philips GC4522/00 Azur Performer Plus gestoßen. Seit zwei Wochen habe ich den GC 4522/00 jetzt im Einsatz und bin auf der ganzen Linie überzeugt. Leichtgängig, gute Handhabung, optimal die schmale Spitze, gleichmäßiger Dampf angepasst an die Einstellung der Temperatur, kein Tropfen und funktioniert auch mit Leitungswasser. Die Varianten ohne Dampf, Eco und automatisch Dampf lassen keine Wünsche offen. Bettwäsche, Hemden, Blusen und Hosen sind im nu gebügelt. Das Design in Schwarz-Gold wirkt edel. Alles in allem ein tolles Bügeleisen welches mich überzeugt.

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Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4522/00 Dampfbügeleisen

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