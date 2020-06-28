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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4526/21

4.4
| (112) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.
Voir tous les avantages

Détartrage plus efficace avec le collecteur de calcaire

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 210 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 400 W

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Contrôle automatique de la vapeur pour s'adapter à chaque vêtement

Contrôle automatique de la vapeur pour s'adapter à chaque vêtement

Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

112

Avis

89%

recommandent ce produit

28/06/2020

France

France

Très bon fer

Fer d’appoint efficace . Je travaille habituellement avec une centrale vapeur avec beaucoup de pression. J’utilise ce fer en appoint et j’y trouve une certaine efficacité pour sa technologie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/20

06/10/2018

France

France

Produit parfait

Résultats excellents. Prise en main agréable. Nul besoin de repasser plusieurs fois. Cordon long. Diffusion de la vapeur parfaite.

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/17

Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/17

11/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Viele gute Eigenschaften für wenig Geld

Bügeleisen gleitet wie von selbst, verteilt den Dampf schön gleichmäßig und ich für alle Textilien geeignet! Heiz schnell auf und schaltet bei Nichtgebrauch ab. Dank Clean Cassette verhindert es die Verkalkung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Dampfbügeleisen

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