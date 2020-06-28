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Arrêté
Vapeur 45 g/min, effet pressing 210 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 400 W
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.
Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.
Récompenses
4.4
sur 6
112
Avis
89%
recommandent ce produit
macbourg
28/06/2020
France
Très bon fer
Fer d’appoint efficace . Je travaille habituellement avec une centrale vapeur avec beaucoup de pression. J’utilise ce fer en appoint et j’y trouve une certaine efficacité pour sa technologie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/20
plaisance17
06/10/2018
France
Produit parfait
Résultats excellents. Prise en main agréable. Nul besoin de repasser plusieurs fois. Cordon long. Diffusion de la vapeur parfaite.
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/17
Cet avis a été rédigé pour Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/17
Schmidi
11/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Viele gute Eigenschaften für wenig Geld
Bügeleisen gleitet wie von selbst, verteilt den Dampf schön gleichmäßig und ich für alle Textilien geeignet! Heiz schnell auf und schaltet bei Nichtgebrauch ab. Dank Clean Cassette verhindert es die Verkalkung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Dampfbügeleisen
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W