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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4527/01

4.6

| (106) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.

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Détartrage plus efficace avec le collecteur de calcaire

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 220 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 400 W

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Collecteur de calcaire intégré recueillant le calcaire pendant le repassage

Collecteur de calcaire intégré recueillant le calcaire pendant le repassage

Notre collecteur de calcaire intégré spécialement conçu recueille les particules de calcaire pendant le repassage. Le processus Self Clean élimine le calcaire du fer, pour un repassage optimal jour après jour.

Self-Clean pour un détartrage efficace

Self-Clean pour un détartrage efficace

En complément du collecteur de calcaire intégré, la fonction Self-Clean de la semelle éliminera les dépôts de calcaire les plus tenaces. Une semelle propre assure une meilleure production de vapeur, pour un repassage optimal.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.6

sur 6

106

Avis

93%

recommandent ce produit

02/08/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das produkt ist super

Es leicht zu benutzen bügelt super bin sehr schnell fertig mit bügen ich werde es immer weiter empfehlen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt

30/09/2020

Deutschland

Deutschland

Super Dampfbügeleisen!

Das Bügeln ist ganz leicht durch die sehr gute Bügelsohle! Das Bügeleisen schaltet automatisch ab bei Nichtgebrauch. Der Dampfstoß lässt sich in 2 Stufen regeln: In Eco und in volle Leistung! Das Dampfbügeleisen entspricht voll meinen Erwartungen! Dankeschön dafür!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen

13/09/2020

Deutschland

Deutschland

Super Leistung

Ich hatte zuvor zwei andere Bügeleisen. Eins ohne diese Gleitfähigkeit und das andere hatte leider immer schnell getropft. Dieses Bügeleisen überzeugt vollkommen. Die Gleitfähigkeit ist einfach super klasse. Wassertank und Leistung sehr gut. Lediglich die Wasseranzeige (wie weit man füllen kann) finde ich etwas zu schwach. Aber seit dem Einsatz hat es alle meine Erwartungen übertroffen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W