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Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.
Vapeur 45 g/min, effet pressing 220 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 400 W
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Notre collecteur de calcaire intégré spécialement conçu recueille les particules de calcaire pendant le repassage. Le processus Self Clean élimine le calcaire du fer, pour un repassage optimal jour après jour.
En complément du collecteur de calcaire intégré, la fonction Self-Clean de la semelle éliminera les dépôts de calcaire les plus tenaces. Une semelle propre assure une meilleure production de vapeur, pour un repassage optimal.
Récompenses
4.6
sur 6
106
Avis
93%
recommandent ce produit
Eylul27
02/08/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Das produkt ist super
Es leicht zu benutzen bügelt super bin sehr schnell fertig mit bügen ich werde es immer weiter empfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt
Gerry Stuttgart
30/09/2020
Deutschland
Super Dampfbügeleisen!
Das Bügeln ist ganz leicht durch die sehr gute Bügelsohle! Das Bügeleisen schaltet automatisch ab bei Nichtgebrauch. Der Dampfstoß lässt sich in 2 Stufen regeln: In Eco und in volle Leistung! Das Dampfbügeleisen entspricht voll meinen Erwartungen! Dankeschön dafür!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen
Uwe HB
13/09/2020
Deutschland
Super Leistung
Ich hatte zuvor zwei andere Bügeleisen. Eins ohne diese Gleitfähigkeit und das andere hatte leider immer schnell getropft. Dieses Bügeleisen überzeugt vollkommen. Die Gleitfähigkeit ist einfach super klasse. Wassertank und Leistung sehr gut. Lediglich die Wasseranzeige (wie weit man füllen kann) finde ich etwas zu schwach. Aber seit dem Einsatz hat es alle meine Erwartungen übertroffen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W