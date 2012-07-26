Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Élimine facilement les faux plis du coton et du lin
Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.
Vapeur ionique DeepSteam
Le procédé d'ionisation produit des particules de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur des fibres, favorisant l'élimination des faux plis les plus tenaces.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Récompenses
4.3
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
Mariner42
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
lindy
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
mobeen
25/07/2012
United Kingdom
philips azur iron made my life a lot easier
its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron