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  • Élimine facilement les faux plis du coton et du lin
  • Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

Arrêté

Azur IonicFer vapeur

GC4641/02

4.3

| (10) Avis | 80% recommandent ce produit

1 récompense

Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.

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Repassage tout en puissance avec la vapeur ionique DeepSteam

Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

  • Vapeur ionique DeepSteam

Particules de vapeur deux fois plus petites favorisant l'élimination des faux plis

Particules de vapeur deux fois plus petites favorisant l'élimination des faux plis

Le procédé d'ionisation produit des particules de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur des fibres, favorisant l'élimination des faux plis les plus tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

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4.3

sur 6

10

Avis

80%

recommandent ce produit

3
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I find this iron faultless.

What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

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Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I find this iron faultless.

What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips azur iron made my life a lot easier

its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

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