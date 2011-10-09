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Arrêté
GC4730/02
Élimine facilement les faux plis du coton et du lin
Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.
Vapeur ionique DeepSteam
Le procédé d'ionisation produit des particules de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur des fibres, favorisant l'élimination des faux plis les plus tenaces.
Pour obtenir un repassage impeccable, la semelle du fer doit offrir un équilibre optimal entre la glisse et l'étirement. C'est le cas avec la semelle SteamGlide PLUS dotée d'une zone favorisant la glisse et d'une zone permettant d'étirer parfaitement le tissu.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Récompenses
3.9
sur 6
10
Avis
LIZON05
09/10/2011
France
QUALITE D' UTILISATION
MISE EN CHAUFFE RAPIDE. TRES MANIABLE ET LEGER FACILITE D'UTILISATION PUISSANCE EXCELLENTE POUR LES DIFFERENTES QUALITES DE TISSUS A REPASSER
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4730 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4730 Fer vapeur
dsb37
11/09/2012
United Kingdom
very powerful
great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
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Antonia
17/11/2011
United Kingdom
Very pleased
Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron
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