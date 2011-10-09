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  • Élimine facilement les faux plis du coton et du lin
  • Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

Arrêté

Azur IonicFer vapeur

GC4730/02

3.9

| (10) Avis

1 récompense

Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort.

Voir tous les avantages

Repassage tout en puissance avec la vapeur ionique DeepSteam

Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

  • Vapeur ionique DeepSteam

Particules de vapeur deux fois plus petites favorisant l'élimination des faux plis

Particules de vapeur deux fois plus petites favorisant l'élimination des faux plis

Le procédé d'ionisation produit des particules de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur des fibres, favorisant l'élimination des faux plis les plus tenaces.

L'équilibre parfait entre glisse et étirement

L'équilibre parfait entre glisse et étirement

Pour obtenir un repassage impeccable, la semelle du fer doit offrir un équilibre optimal entre la glisse et l'étirement. C'est le cas avec la semelle SteamGlide PLUS dotée d'une zone favorisant la glisse et d'une zone permettant d'étirer parfaitement le tissu.

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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3.9

sur 6

10

Avis

3
2

09/10/2011

France

France

QUALITE D' UTILISATION

MISE EN CHAUFFE RAPIDE. TRES MANIABLE ET LEGER FACILITE D'UTILISATION PUISSANCE EXCELLENTE POUR LES DIFFERENTES QUALITES DE TISSUS A REPASSER

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4730 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic GC4730 Fer vapeur

11/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

very powerful

great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

17/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased

Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Ionic Steam iron

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