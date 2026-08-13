Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
GC6310
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Récompenses
Notation globale