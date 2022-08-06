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  • Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.
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Arrêté

6400 seriesCentrale vapeur haute pression

GC6420

4.6
| (11) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.
Bénéficiez d'une centrale vapeur compacte et repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression
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Centrale vapeur puissante et compacte

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.

  • 90 g

Jusqu'à 4 bar de pression pour un repassage rapide

Jusqu'à 4 bar de pression pour un repassage rapide

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.

Débit vapeur continu jusqu'à 90 g/min

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Fer ergonomique et léger de 1,2 kg

Fer ergonomique et léger de 1,2 kg

Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée en biais favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. De plus, le fer est léger (1,2 kg) pour un repassage plus facile et confortable.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

11

Avis

89%

recommandent ce produit

2
1

06/08/2022

France

France

parfaite

je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression

19/10/2011

France

France

Très bonne centrale vapeur de base

Je suis un homme et je recherchais quelque chose d'efficace sans me prendre la tête et sans perdre un temps infini d'installation! C'est chose faite avec cette centrale vapeur qui se met en route comme un fer à repasser traditionnel, qui chauffe en peu de temps car elle est très compacte. Bien sûr, je ne la recommande pas pour famille avec une ribambelle d'enfants car vous allez passer votre temps à remplir la cuve de la chaudière! Mais pour un célibataire comme moi, ou un couple, elle suffit amplement. Le débit de vapeur de 90g est très suffisant pour repasser efficacement n'importe quel type de tissu, même en défroissage vertical (rideaux, veste...). Une bonne affaire.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression

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19/10/2011

France

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Très bonne centrale vapeur de base

Je suis un homme et je recherchais quelque chose d'efficace sans me prendre la tête et sans perdre un temps infini d'installation! C'est chose faite avec cette centrale vapeur qui se met en route comme un fer à repasser traditionnel, qui chauffe en peu de temps car elle est très compacte. Bien sûr, je ne la recommande pas pour famille avec une ribambelle d'enfants car vous allez passer votre temps à remplir la cuve de la chaudière! Mais pour un célibataire comme moi, ou un couple, elle suffit amplement. Le débit de vapeur de 90g est très suffisant pour repasser efficacement n'importe quel type de tissu, même en défroissage vertical (rideaux, veste...). Une bonne affaire.

Oui, je recommande ce produit

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