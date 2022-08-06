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Arrêté
90 g
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée en biais favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. De plus, le fer est léger (1,2 kg) pour un repassage plus facile et confortable.
Récompenses
4.6
sur 6
11
Avis
89%
recommandent ce produit
amygw
06/08/2022
France
parfaite
je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression
Oui, je recommande ce produit
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PatrickV
19/10/2011
France
Très bonne centrale vapeur de base
Je suis un homme et je recherchais quelque chose d'efficace sans me prendre la tête et sans perdre un temps infini d'installation! C'est chose faite avec cette centrale vapeur qui se met en route comme un fer à repasser traditionnel, qui chauffe en peu de temps car elle est très compacte. Bien sûr, je ne la recommande pas pour famille avec une ribambelle d'enfants car vous allez passer votre temps à remplir la cuve de la chaudière! Mais pour un célibataire comme moi, ou un couple, elle suffit amplement. Le débit de vapeur de 90g est très suffisant pour repasser efficacement n'importe quel type de tissu, même en défroissage vertical (rideaux, veste...). Une bonne affaire.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Mary
19/10/2011
France
Très bonne centrale vapeur de base
Je suis un homme et je recherchais quelque chose d'efficace sans me prendre la tête et sans perdre un temps infini d'installation! C'est chose faite avec cette centrale vapeur qui se met en route comme un fer à repasser traditionnel, qui chauffe en peu de temps car elle est très compacte. Bien sûr, je ne la recommande pas pour famille avec une ribambelle d'enfants car vous allez passer votre temps à remplir la cuve de la chaudière! Mais pour un célibataire comme moi, ou un couple, elle suffit amplement. Le débit de vapeur de 90g est très suffisant pour repasser efficacement n'importe quel type de tissu, même en défroissage vertical (rideaux, veste...). Une bonne affaire.
Oui, je recommande ce produit
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