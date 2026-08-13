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Arrêté
GC6430
Système de verrouillage du fer
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée en biais favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. De plus, le fer est léger (1,2 kg) pour un repassage plus facile et confortable.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Récompenses
Notation globale