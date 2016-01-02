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Arrêté

7300 seriesCentrale vapeur haute pression

GC7320

4
| (20) Avis

1 récompense

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin
Conçue pour réduire votre temps de repassage, la GC7320 est prête en 2 minutes environ. Puissante, la vapeur sous pression accélère le repassage en pénétrant au cœur des fibres du tissu et l'entonnoir ultralarge vous permet de remplir le réservoir d'eau rapidement et facilement.
Voir tous les avantages

Vapeur sous pression et réservoir à remplissage rapide

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

Fer à repasser léger pour un repassage sans effort

Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Démarrage rapide : prêt en moins de 2 minutes

Démarrage rapide : prêt en moins de 2 minutes

Ce fer est prêt à l'utilisation en moins de 2 minutes.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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4.0

sur 6

20

Avis

2

02/01/2016

France

France

tres bon appareil

je suis très satisfaite de ce produit, ça fait plusieurs années que je l'ai et je n'ai eu aucun problème

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7300 series GC7320 Centrale vapeur haute pression

Oui, je recommande ce produit

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15/07/2012

France

France

efficace disagne prix

simple a utiliser,meme pour le remplissage du resevoir d'eau,la couleur me plait beaucoup et l'appareil est leger

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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07/10/2010

France

France

tres bon produit

tres bon produit chauffe rapidemment et repassage tres facile.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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