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Arrêté
GC7320
Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Ce fer est prêt à l'utilisation en moins de 2 minutes.
Récompenses
4.0
sur 6
20
Avis
tuderanges
02/01/2016
France
tres bon appareil
je suis très satisfaite de ce produit, ça fait plusieurs années que je l'ai et je n'ai eu aucun problème
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series GC7320 Centrale vapeur haute pression
Oui, je recommande ce produit
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patou08
15/07/2012
France
efficace disagne prix
simple a utiliser,meme pour le remplissage du resevoir d'eau,la couleur me plait beaucoup et l'appareil est leger
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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bernard33
07/10/2010
France
tres bon produit
tres bon produit chauffe rapidemment et repassage tres facile.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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