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Arrêté
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Un repassage sans effort nécessite beaucoup de vapeur. Un haut débit vapeur implique un remplissage fréquent du réservoir d'eau. Grâce à sa grande capacité (1,4 l), vous devez moins souvent remplir le réservoir d'eau.
Cette pointe à vapeur additionnelle est particulièrement effilée à l'avant et les trous de vapeur prennent une forme allongée dans la partie pointue de la semelle, ce qui permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour d'exceptionnels résultats.
Récompenses
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Philips gc
23/09/2023
Portugal
Excelente e duradouro
Comprado em 2009 manter se ia operacional não fosse ter rasgado a mangueira dos cabos eléctricos o que gerou um curto circuito, e terá muito provavelmente queimado a placa electrónica. Espero que o seguinte tenha a mesma qualidade.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
Oui, je recommande ce produit
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louro
24/05/2019
Portugal
mUITO bOM
pENA QUE NÃO HÁ PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COMO A CALDEIRA .
Oui, je recommande ce produit
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