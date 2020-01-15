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Arrêté

Hairclipper series 3000Tondeuse à cheveux

HC3410/85

3.6

| (31) Avis

Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*

La TONDEUSE À CHEVEUX Series 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise à chaque fois. Comprend également une tondeuse confort nez-oreilles-sourcils.

Voir tous les avantages
Philips OneGrooming #1 Icon

La marque numéro 1 mondiale des soins masculins électriques1

Avec tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en inox

  • 13 hauteurs de coupe

  • Fonctionnement sur secteur

  • Tondeuse nez-oreilles incluse

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

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3.6

sur 6

31

Avis

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert

Avantages

mit Phillips bin ich aufgewachsen....

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Date d'utilisation 2018-01-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Date d'utilisation 2018-01-15

30/05/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Alles in Ordnung

Der Haarschneider arbeitet leise und akkurat. Es ist gut, dass die kürzeste Schnittlänge(ohne den Aufsatz) wirklich sehr kurz ist, sodass eine gründliche Kurzhaarrasur möglich ist. Das Gerät ist leicht und handlich, zudem hinterlässt es einen soliden Eindruck. Wir sind zufrieden.

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Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

05/10/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Schneidet wie der Teufel

Diese Maschine zieht durch,da können andere nur ächzen.

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Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

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Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

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