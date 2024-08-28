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Arrêté
Lames en acier inoxydable auto-affûtées
13 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Le cordon d'alimentation de 1,8 m permet une alimentation ininterrompue.
Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 12 réglages de 1 à 23 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.
Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.
4.1
sur 6
490
Avis
85%
recommandent ce produit
Lolo82
28/08/2024
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Nicosurf40450
25/09/2023
France
Acheteur vérifié
Simple efficace geniale
Super tout simplement......................... .....
Avantages
Rapport qualite prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Yvou63
21/03/2023
France
Acheteur vérifié
très bonne tondeuse
tondeuse un peu délicate à prendre en mains, mais une fois qu'on a compris le montage, très bonne tondeuse
Avantages
tonte fine et précise
Contre
montage délicat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux