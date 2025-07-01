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  • Coupe rapide, régulière et précise.
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Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux lavable

HC5630/13

4.6
| (1313) Avis | 95% recommandent ce produit
Coupe rapide, régulière et précise.
La tondeuse à cheveux 5000 de Philips aide à réaliser une coupe rapide, régulière et précise. Ses 28 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et son système à double lame permettent d'obtenir rapidement un résultat net et uniforme.
Voir tous les avantages

Précision accrue pour une coupe polyvalente.

Coupe rapide, régulière et précise.

  • Anti-bourrage

  • 28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)

  • 90 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Entièrement lavable

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Le mode Turbo augmente la puissance, pour une coupe uniforme

Le mode Turbo augmente la puissance, pour une coupe uniforme

Un résultat uniforme, quelle que soit la densité des cheveux. Activez le mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur et couper facilement les cheveux plus épais ou plus denses.

28 hauteurs de coupe avec molette de précision

28 hauteurs de coupe avec molette de précision

Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.

Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

1313

Avis

95%

recommandent ce produit

01/07/2025

France

France

Je ne m'attendais pas à ça !!!

Tondeuse commandée chez un de jos revendeur au même prix, reçu très rapidement, la qualité des matériaux est vraiment là et les accessoires en plus une belle surprise. Point de vue coupe rien à redire au contraire je me suis coupé les cheveux seul et honnêtement j ai la coupe qu'à chaque fois je demande chez le coiffeur mais que je n ai jamais, étant mon premier coup d'essai j ai coupé mes cheveux sur 3 jours laissant le second pour voir ce qui allé où non ,un petit ajustage le 3e jour et franchement je suis agréablement surpris, tout a bien été pensé surtout quand on est seul la prise en main est super et aucun problème pour les cheveux de derrière même pas besoin de passer un coup de rasoir, tondeuse au top je recommande mais alors sans problème et les yeux fermés.

Avantages

Excellente qualité et coupe au top ne bourre pas même avec des cheveux épaiss

Contre

Pour l'instant 0 inconvénient.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

28/02/2025

France

France

Fiable et performante

Très satisfait. J'ai cette tondeuse depuis deux ans, et elle répond complètement à mes attentes, pour les cheveux comme la barbe.

Avantages

Fiable et performante, réglage facile

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

11/10/2023

France

France

Acheteur vérifié

Couper les cheveux de mon mari

Je coupe les cheveux de mon mari tous les mois, la tondeuse est très bien, il est content et moi aussi.

Avantages

Tous

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable

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Mentions légales

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

  2. Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.