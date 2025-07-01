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Anti-bourrage
28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)
90 min d'autonomie pour 1 h de charge
Entièrement lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie
Un résultat uniforme, quelle que soit la densité des cheveux. Activez le mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur et couper facilement les cheveux plus épais ou plus denses.
Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
4.6
sur 6
1313
Avis
95%
recommandent ce produit
Willmad
01/07/2025
France
Je ne m'attendais pas à ça !!!
Tondeuse commandée chez un de jos revendeur au même prix, reçu très rapidement, la qualité des matériaux est vraiment là et les accessoires en plus une belle surprise. Point de vue coupe rien à redire au contraire je me suis coupé les cheveux seul et honnêtement j ai la coupe qu'à chaque fois je demande chez le coiffeur mais que je n ai jamais, étant mon premier coup d'essai j ai coupé mes cheveux sur 3 jours laissant le second pour voir ce qui allé où non ,un petit ajustage le 3e jour et franchement je suis agréablement surpris, tout a bien été pensé surtout quand on est seul la prise en main est super et aucun problème pour les cheveux de derrière même pas besoin de passer un coup de rasoir, tondeuse au top je recommande mais alors sans problème et les yeux fermés.
Avantages
Excellente qualité et coupe au top ne bourre pas même avec des cheveux épaiss
Contre
Pour l'instant 0 inconvénient.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Florian_B
28/02/2025
France
Fiable et performante
Très satisfait. J'ai cette tondeuse depuis deux ans, et elle répond complètement à mes attentes, pour les cheveux comme la barbe.
Avantages
Fiable et performante, réglage facile
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Lys0n
11/10/2023
France
Acheteur vérifié
Couper les cheveux de mon mari
Je coupe les cheveux de mon mari tous les mois, la tondeuse est très bien, il est content et moi aussi.
Avantages
Tous
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 HC5612/15 Tondeuse à cheveux lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.