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Lames en titane
400 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Réalisez la coupe parfaite avec précision. Choisissez parmi plus de 400 hauteurs de coupe par incréments de 0,01 mm pour parvenir à la longueur exacte que vous souhaitez et obtenir le look idéal.
Réalisez des coupes de précision avec les 3 sabots réglables. Verrouillez plus de 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, ou utilisez la tondeuse sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
Obtenez une coupe parfaite et protectrice grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.
Récompenses
4.1
sur 6
908
Avis
83%
recommandent ce produit
Bernard56B
24/05/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Qualité super
Très facile à utiliser, grâce aux multiples choix de réglages
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Adtv
14/07/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Ergonomique et efficace
Excellent appareil facile à utiliser et à prendre en main. Excellente coupe. Rapide et efficace.
Avantages
Efficacité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Le Mir
13/08/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente tondeuse, limite trop sophistiquée
Voulant me faire plaisir pour remplacer ma précédente tondeuse vieillissante, j'ai pris ce modèle qui, sur le papier semblait correspondre à mes attentes avec un petit côté geek au niveau réglages et couleurs. Pas déçu du tout. Coupe parfaite de la barbe et des cheveux, réglages au poil ( incrément de 0,1mm) , facile à nettoyer, sabot de recharge pratique, réglage automatique de la vitesse de coupe en fonction de la résistance... Effectivement, au niveau "interface utilisateur" elle est très technique : réglage motorisé de la hauteur de coupe, mémorisation de 3 ou 4 hauteurs sélectionnables par simple pression, joli affichage de la hauteur, de la batterie et lors du changement de hauteur... Mais... Est-ce bien nécessaire tout ça ? Est-ce suffisamment solide pour résister à un usage quotidien ? Le temps me le dira. Pour le moment j'en suis très content et ravi d'avoir pris ce modèle.
Avantages
précise, efficace, pratique
Contre
pas pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.