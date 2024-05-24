Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Lames en titane
400 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
Avec Philips, soigner son apparence n'a jamais été aussi simple. Nos lames en titane auto-affûtées sont incroyablement résistantes et efficaces, même après 5 ans
Une coupe de cheveux uniforme et personnalisée. Le capteur PowerAdapt adapte automatiquement la puissance moteur à la densité de vos cheveux, pour une puissance de coupe précise, quelle que soit la longueur.
Récompenses
4.1
sur 6
908
Avis
83%
recommandent ce produit
Bernard56B
24/05/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Qualité super
Très facile à utiliser, grâce aux multiples choix de réglages
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Adtv
14/07/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Ergonomique et efficace
Excellent appareil facile à utiliser et à prendre en main. Excellente coupe. Rapide et efficace.
Avantages
Efficacité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Le Mir
13/08/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente tondeuse, limite trop sophistiquée
Voulant me faire plaisir pour remplacer ma précédente tondeuse vieillissante, j'ai pris ce modèle qui, sur le papier semblait correspondre à mes attentes avec un petit côté geek au niveau réglages et couleurs. Pas déçu du tout. Coupe parfaite de la barbe et des cheveux, réglages au poil ( incrément de 0,1mm) , facile à nettoyer, sabot de recharge pratique, réglage automatique de la vitesse de coupe en fonction de la résistance... Effectivement, au niveau "interface utilisateur" elle est très technique : réglage motorisé de la hauteur de coupe, mémorisation de 3 ou 4 hauteurs sélectionnables par simple pression, joli affichage de la hauteur, de la batterie et lors du changement de hauteur... Mais... Est-ce bien nécessaire tout ça ? Est-ce suffisamment solide pour résister à un usage quotidien ? Le temps me le dira. Pour le moment j'en suis très content et ravi d'avoir pris ce modèle.
Avantages
précise, efficace, pratique
Contre
pas pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.