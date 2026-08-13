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Hairclipper series 9000 Tondeuse à cheveux lavable
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Comment utiliser les fonctionnalités de ma tondeuse à cheveux Philips HC9450 ?
Que signifient les icônes de batterie sur mon appareil ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips pour tailler les poils de mon corps ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Hairclipper 7000/9000Sabot cheveux réglable 1 à 7 mm
Hairclipper Lame
Hair clipper series 7000& 9000Sabot cheveux réglable 7 à 24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Sabot cheveux réglable 24 à 42 mm
Hairclipper series 9000Socle de charge
Trousse
HairclipperLame
Beardtrimmer series 9000Adaptateur secteur HQ8505
ShaversBrosse nettoyante
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