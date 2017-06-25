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Arrêté
Blanc/vert
Les plaques Cut & Seal retiennent les ingrédients dans l'appareil à croque-monsieur Philips.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Tostadeira simples e funcional
[Employee of philipsglobal] Tostadeira simples com várias características que a tornam bastante funcional e prática.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira