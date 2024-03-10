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Collection Daily Appareil à croque-monsieur

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Manuels et documentation

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF file, 828.6 kB
  • 10 March 2024

C'est facile ! Sélectionnez vos ingrédients préférés, mettez-les dans les plaques Cut & Seal et réalisez de délicieux croque-monsieur en un clin d'œil !

  • PDF file
  • 19 January 2026

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