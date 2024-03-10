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Collection Daily Appareil à croque-monsieur
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C'est facile ! Sélectionnez vos ingrédients préférés, mettez-les dans les plaques Cut & Seal et réalisez de délicieux croque-monsieur en un clin d'œil !
De la fumée s'échappe de ma machine à croque-monsieur ou à panini Philips.
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