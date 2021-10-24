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820 W
Plaque Cut & Seal
Plaques Cut & Seal pour être sûr que les ingrédients sont retenus à l'intérieur des croque-monsieur
La haute température permet un dorage uniforme, pour de délicieux croque-monsieur croustillants.
Appuyez simplement sur l'appareil à croque-monsieur pour le fermer et le verrouiller.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Zaco77
24/10/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Πολύ χρήσιμο
Το έχω αρκετά χρόνια και δουλεύει ακόμα χωρίς προβλήματα.
Avantages
Ο διακόπτης είναι πολύ χρήσιμος. Η τιμή του ήταν καλή
Contre
Κολλάνε λίγο οι φέτες του τοστ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker
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