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Daily Collection Appareil à croque-monsieur

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HD2392/00

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Manuels et documentation

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2392/00 - English (US)

  • PDF file, 933.5 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker

  • PDF file, 563.7 kB
  • 8 August 2024

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