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  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
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Eco Conscious EditionGrille-pain série 5000

HD2640/11

4 Récompenses

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
Chaque matin, grillez vos tranches de pain exactement comme vous les aimez. Conçu de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 14 %¹ pendant le processus de production, pour un petit pas vers un avenir plus écologique.
Voir tous les avantages

Avec le grille-pain Philips Eco Conscious

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

  • Plastiques 100 % biosourcés²

  • 8 niveaux de dorage

  • Design compact à 2 fentes

  • Finition blanc mat soyeux

Préparez votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins

Préparez votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins

Le grille-pain compact de 830 W à 2 fentes vous permet de déguster votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins.

Une conception durable pour un avenir plus vert

Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 14 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains et viennoiseries

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains et viennoiseries

Grâce au réchauffe-viennoiseries intégré, vous pouvez réchauffer des pâtisseries, petits pains et viennoiseries en les séparant du pain grillé.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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  1. ¹Calcul basé sur la consommation d'un dispositif similaire composé de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de plastique vierge (ou polypropylène vierge)

  2. ² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 94 % du plastique total)