Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
HD2640/11
Plastiques 100 % biosourcés²
8 niveaux de dorage
Design compact à 2 fentes
Finition blanc mat soyeux
Le grille-pain compact de 830 W à 2 fentes vous permet de déguster votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins.
Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 14 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.
Grâce au réchauffe-viennoiseries intégré, vous pouvez réchauffer des pâtisseries, petits pains et viennoiseries en les séparant du pain grillé.
Récompenses
Notation globale
¹Calcul basé sur la consommation d'un dispositif similaire composé de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de plastique vierge (ou polypropylène vierge)
² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 94 % du plastique total)