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Manuels et documentation

User Manual Philips Super-automatic espresso machine

  • PDF file, 13.5 MB
  • 14 March 2024

Avec la machine espresso automatique haut de gamme de Philips, il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir de délicieux cappuccinos : le lait est moussé et automatiquement ajouté à votre café. Le design élégant en acier inoxydable donne à la machine un superbe aspect, et ce sous tous les angles.

  • PDF file
  • 31 March 2024

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