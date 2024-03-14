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HD5730/10
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User Manual Philips Super-automatic espresso machine
Avec la machine espresso automatique haut de gamme de Philips, il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir de délicieux cappuccinos : le lait est moussé et automatiquement ajouté à votre café. Le design élégant en acier inoxydable donne à la machine un superbe aspect, et ce sous tous les angles.