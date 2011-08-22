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Arrêté
HD7015/00
Espresso et cappuccino
Ces verres à café double paroi spécialement conçus gardent votre espresso, cappuccino ou café classique à la température idéale. En effet, la double paroi isole parfaitement la boisson, tout en garantissant un extérieur froid, pour que vous puissiez prendre le verre à pleine main, sans poignée.
Réalisés à la main par des artisans maîtres verriers. Chaque pièce est unique.
Appréciez pleinement la chaleur, la texture, l'odeur et le goût de votre boisson grâce à ces verres Saeco.
3.5
sur 6
6
Avis
DenBelster
22/08/2011
Nederland
Fantastische cappuccino en espresso set
Mooie set van cappuccino en espresso kopjes die er erg elegant uit zien. Altijd leuke reacties van familie en vrienden als je een kopje serveert omdat het er zo leuk uit ziet. Ook erg handig als je kinderen hebt omdat je daardoor je koffie soms niet meteen kan opdrinken en in deze kopjes blijft de koffie veel langer warm, in een woord geweldig!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD7015/00 Koffieglazen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD7015/00 Koffieglazen
AstridPS67
29/07/2011
Nederland
Pas op... warme koffie!
Mooi vormgegeven dubbelwandige koffieglazen, met bijpassende schotels. Capuccino, espresso, cafe lungo... alles past in deze glazen. Zonder je handen te branden genieten van warme koffie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD7015/00 Koffieglazen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD7015/00 Koffieglazen
Maaike
28/07/2011
Nederland
koffiebeleving 'in every sense'
SMAAK (lekker heet , zonder kopje voorverwarmen), LOOK (koffie/schuimopbouw mooi zichtbaar en het design waardig), GEUR (van verse koffie in neutraal materiaal als glas) en FEEL (van buiten comfortabel vast te houden). En als after-coffee experience- na het ledigen van het glas - geeft de creator van deze perfecte beleving zich prijs: dat kan alleen maar Philips-Saeco zijn. O ja, verse muntthee kan ook erg goed (maar dan wel met water uit je Philips waterkoker (;-)).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD7015/00 Koffieglazen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD7015/00 Koffieglazen
Ces verres sont réalisés à la main par des artisans maîtres dans l'art de la verrerie, leur taille peut donc légèrement varier. Faites attention lorsque vous manipulez un verre ou que vous utilisez une cuillère ; vous risqueriez d'endommager la paroi interne ou externe. Ces verres et ces soucoupes passent au lave-vaisselle ; veillez à les installer correctement pour éviter tout dommage.