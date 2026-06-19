Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

Chaque matin, préparez rapidement et facilement la boisson de votre choix. Conçue de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 25 %¹ pendant le processus de production et des fonctions éco-énergétiques pour un avenir plus durable.