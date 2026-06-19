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HD9365/11
Plastiques 100 % biosourcés²
Capacité de 1,7 l
Niveau d'eau et indicateurs de tasses faciles à lire
Finition blanc mat soyeux
Cette bouilloire puissante vous permet de préparer facilement et rapidement votre boisson préférée chaque matin.
Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 25 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.
Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.
Récompenses
Notation globale
Calcul basé sur la production du même appareil fabriqué avec du bioplastique, par rapport à du plastique 100 % vierge (ou du polypropylène vierge).
Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 84 % du plastique total).