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  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
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Eco Conscious EditionBouilloire série 5000

HD9365/11

4 Récompenses

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
Chaque matin, préparez rapidement et facilement la boisson de votre choix. Conçue de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 25 %¹ pendant le processus de production et des fonctions éco-énergétiques pour un avenir plus durable.
Voir tous les avantages

Avec la bouilloire Philips Eco Conscious

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

  • Plastiques 100 % biosourcés²

  • Capacité de 1,7 l

  • Niveau d'eau et indicateurs de tasses faciles à lire

  • Finition blanc mat soyeux

Votre boisson chaude en un rien de temps grâce aux 2 200 W de puissance

Cette bouilloire puissante vous permet de préparer facilement et rapidement votre boisson préférée chaque matin.

Une conception durable pour un avenir plus vert

Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 25 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.

Économisez jusqu'à 46 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

Économisez jusqu'à 46 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Mentions légales

  1. Calcul basé sur la production du même appareil fabriqué avec du bioplastique, par rapport à du plastique 100 % vierge (ou du polypropylène vierge).

  2. Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 84 % du plastique total).