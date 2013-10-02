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  • Contribue à soulager efficacement les douleurs
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Arrêté

Lampe infrarouge InfraCare

HP3621

3.7
| (29) Avis
Contribue à soulager efficacement les douleurs
La chaleur de la lampe infrarouge pénètre en profondeur
Voir tous les avantages

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Contribue à soulager efficacement les douleurs

  • 200 W

  • Zone de traitement ciblée

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 6

29

Avis

02/10/2013

France

France

Appareil très efficace

Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

20/05/2012

België

België

Très bon appareil

Cet appareil soulage réellement les douleurs. Il évite de prendre des anti-douleurs. Il est seulement dommage qu'il ne soit pas équipé d'une minuterie ou du moins que le revendeur ne m'a pas proposé un modèle avec minuterie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

TOP-Produkt

Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3621 InfraCare Infrarotlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3621 InfraCare Infrarotlampe

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