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Arrêté
HP3621
200 W
Zone de traitement ciblée
La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
3.7
sur 6
29
Avis
Nilev
02/10/2013
France
Appareil très efficace
Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
PhD4860
20/05/2012
België
Très bon appareil
Cet appareil soulage réellement les douleurs. Il évite de prendre des anti-douleurs. Il est seulement dommage qu'il ne soit pas équipé d'une minuterie ou du moins que le revendeur ne m'a pas proposé un modèle avec minuterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Minou
11/08/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
TOP-Produkt
Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP3621 InfraCare Infrarotlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP3621 InfraCare Infrarotlampe