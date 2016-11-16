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  • Contribue à soulager efficacement les douleurs
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Arrêté

Lampe infrarouge InfraCare

HP3631

2.3
| (4) Avis
Contribue à soulager efficacement les douleurs
Philips InfraCare vous aide à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. La chaleur de la lampe infrarouge de 300 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, stimulant la circulation sanguine et aidant ainsi à soulager des zones de 40 x 30 cm.
Voir tous les avantages

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Contribue à soulager efficacement les douleurs

  • 300 W

  • Zone de traitement ciblée

  • Minuteur numérique

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.3

sur 6

4

Avis

5
3

16/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Cet avis a été rédigé pour HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Cet avis a été rédigé pour HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Cet avis a été rédigé pour HP3631 InfraCare Infrarotlampe

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