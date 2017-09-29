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  • Contribue à soulager efficacement les douleurs
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Arrêté

Lampe infrarouge InfraCare

HP3641

4.1
| (7) Avis
Contribue à soulager efficacement les douleurs
Philips InfraCare vous aide à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. Sa chaleur infrarouge de 650 W est très agréable et pénètre votre peau, stimulant la circulation sanguine et aidant à soulager ainsi les zones de 60 x 40 cm traitées (soit la moitié du corps).
Voir tous les avantages

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Contribue à soulager efficacement les douleurs

  • 650 W

  • Traitement sur la moitié du corps

  • 63,5 cm de haut

Lampe halogène infrarouge de 650 W

Lampe halogène infrarouge de 650 W

Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager efficacement les douleurs sur des zones d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier, les deux épaules et le cou, ou encore les cuisses. InfraCare repose sur une technologie innovante de lampe halogène infrarouge. Les éléments optiques, le filtre et la lampe halogène puissante de 650 W ont été conçus pour fournir un soulagement sur la moitié du corps (60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus agréable qu'une lampe classique, la chaleur étant mieux répartie sur la zone à soulager.

Angle rotatif réglable

Angle rotatif réglable

Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé). Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 6

7

Avis

4
3
1

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3641 InfraCare Infrarotlampe

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Avantages

variable control

Contre

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Cet avis a été rédigé pour HP3641 InfraCare infrared lamp

Cet avis a été rédigé pour HP3641 InfraCare infrared lamp

28/01/2017

Italia

Italia

uno dei migliori acquisti della mia vita

un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

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