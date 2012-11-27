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  • Contribue à soulager efficacement les douleurs
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Arrêté

Lampe infrarouge InfraCare

HP3643

4.5
| (42) Avis | 90% recommandent ce produit
Contribue à soulager efficacement les douleurs
Philips InfraCare vous aide à soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires. La chaleur de la lampe infrarouge de 650 W est très agréable et pénètre votre peau en profondeur, stimulant la circulation sanguine et aidant ainsi à soulager des zones de 60 x 40 cm (soit la moitié du corps).
Voir tous les avantages

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Contribue à soulager efficacement les douleurs

  • 650 W

  • Traitement sur la moitié du corps

  • 124 cm de haut

Lampe halogène infrarouge de 650 W

Lampe halogène infrarouge de 650 W

Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager efficacement les douleurs sur des zones d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier, les deux épaules et le cou, ou encore les cuisses. InfraCare repose sur une technologie innovante de lampe halogène infrarouge. Les éléments optiques, le filtre et la lampe halogène puissante de 650 W ont été conçus pour fournir un soulagement sur la moitié du corps (60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus agréable qu'une lampe classique, la chaleur étant mieux répartie sur la zone à soulager.

Angle rotatif réglable

Angle rotatif réglable

Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé). Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).

Atteint facilement le cou et les épaules

Atteint facilement le cou et les épaules

L'InfraCare HP3643 atteint facilement le cou et les épaules pour soulager les muscles douloureux de façon optimale. La hauteur de la lampe peut être étendue de 60 cm à 120 cm, afin de permettre un positionnement idéal lorsque vous êtes allongé sur un lit ou assis sur une chaise.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

42

Avis

90%

recommandent ce produit

2

27/11/2012

France

France

Excellent appareil, très bien fait et très efficace !

Excellent appareil, très bien fait et très efficace ! Juste une petite chose : des roulettes seraient très appréciables...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3643 Lampe infrarouge InfraCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3643 Lampe infrarouge InfraCare

16/10/2011

France

France

bon produit au design parfait et simple d'utilisation

Souhaitant etre soulagée de douleurs à la nuque et à l'épaule, j'ai acheté cette lampe. Les premières séances ont été bénéfiques lorsque le temps me le permet, j'utilise cette lampe 5 à 6 fois par jour. Détail pratique, le fait de pouvoir orienter la lampe ( vertical ou horizontal ) permet de bien cibler la zone à traiter.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3643 Lampe infrarouge InfraCare

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Cet avis a été rédigé pour HP3643 Lampe infrarouge InfraCare

16/10/2011

France

France

bon produit au design parfait et simple d'utilisation

Souhaitant etre soulagée de douleurs à la nuque et à l'épaule, j'ai acheté cette lampe. Les premières séances ont été bénéfiques lorsque le temps me le permet, j'utilise cette lampe 5 à 6 fois par jour. Détail pratique, le fait de pouvoir orienter la lampe ( vertical ou horizontal ) permet de bien cibler la zone à traiter.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP3643 Lampe infrarouge InfraCare

Oui, je recommande ce produit

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