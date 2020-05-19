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Arrêté

SatinelleÉpilateur Satinelle

HP6400/00

3.9
| (10) Avis
Pour des jambes douces plus longtemps
Épilateur Philips : pour des jambes douces plus longtemps. Épile les poils à la racine pour des jambes parfaitement lisses jusqu'à quatre semaines.
Voir tous les avantages

Épilateur rapide et efficace

Pour des jambes douces plus longtemps

  • Jambes

Son accessoire efficacité retire les poils à la racine

Son accessoire efficacité retire les poils à la racine

Cet épilateur est équipé d'un accessoire efficacité vous garantissant une peau douce et lisse pendant plusieurs semaines.

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Deux vitesses pour une épilation en douceur et des performances optimales

Deux vitesses pour une épilation en douceur et des performances optimales

Vitesse supplémentaire pour les poils fins et les zones difficiles d'accès

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

10

Avis

2

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Avantages

Langlebiges Produkt

Contre

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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