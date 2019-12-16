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Arrêté
HP6423/00
pour les jambes
3 accessoires
Épilateur sur secteur
Manche ergonomique
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.
Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.
3.9
sur 6
123
Avis
Clo1722
16/12/2019
France
Émulateur facile utilisation
Cet appareil est conforme à mes attentes. Il est très facile d’utilisation, la lumière est utile et le résultat très concluant.
Avantages
Sa petite taille
Contre
Il manque une tête de rasage petite surface
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6403/00 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6403/00 Epilator
nathalie81600
11/02/2018
France
SUPER
Je suis très contente de mon achat. Il épile super bien même les poils très fin RAPIDE ET EFFICACE Peau soyeuse garantie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6421/20 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6421/20 Épilateur
NinieCuisine
21/08/2016
France
Ravie
Comme tout épilateur, ça tire un peu au début mais ça passe rapidement. Il laisse la peau lisse et nette.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact