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Arrêté
Capteur MoistureProtect
2 300 W
Fonction ionique
Touche air froid
La technologie innovante infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage aux besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température à la surface de vos cheveux 4 000 fois par séance de séchage et règle la chaleur pour éviter que les cheveux ne se dessèchent et que les cuticules ne s'abîment. Vos cheveux restent parfaitement hydratés, pour une douceur et une brillance inégalées. Vous pouvez activer et désactiver le capteur en fonction de vos besoins.
Utilise une technologie infrarouge pour diagnostiquer vos cheveux et adapte la température afin de préserver leur hydratation naturelle.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
Récompenses
4.4
sur 6
232
Avis
89%
recommandent ce produit
vspicard
19/11/2014
Suisse
Performant !
Ayant eu un sèche-cheveux similaire de la marque Philips il y a quelques années, je suis extrêmement contente de pouvoir enfin le retrouver car nul autre système était aussi performant. Nous sommes très satisfaites, moi et ma fille, de notre nouvelle acquisition.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
MAUCLERC
22/06/2022
France
Fait partie de la promotion
Très bon produit
Parce que, je suis satisfaite de ce produit, c'est ce que j'ai cherché
Avantages
Rapide, efficace
Contre
Respecter mes cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
mademoiselle.aime
19/06/2022
France
Fait partie de la promotion
Le nouveau protecteur de mes cheveux !
Dans le cadre d'un test produit, j'ai eu la chance de recevoir le très girly sèche-cheveux Moisture Protect. Livré avec 2 embouts (un concentrateur idéal pour les lissages et un diffuseur de volume) ce sèche-cheveux possède une technologie unique, un capteur Moisture Protect qui une fois activé diagnostique l'état de nos cheveux pour les chouchouter à la perfection et ne pas les déshydrater. Grâce à de multiple choix de température et de flux d'air, le séchage des cheveux est personnalisé pour des cheveux sains et en pleine forme ! Je commence même à retrouver des boucles plus dessinées ! Seul petit bémol à on goût, le poids de l'appareil.
Avantages
- le design - la variété de tempréatures et de flux d'air - des cheveux protégés, moins agréssés par la chaleur
Contre
- le poids
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect