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Arrêté

DryCare PrestigeSèche-cheveux MoistureProtect

HP8280/00

4.4
| (232) Avis | 89% recommandent ce produit

2 Récompenses

Des cheveux brillants grâce à une hydratation préservée
Le sèche-cheveux MoistureProtect est équipé d'un capteur infrarouge qui mesure en permanence la température optimale pour sécher vos cheveux afin de préserver leur hydratation naturelle.
Voir tous les avantages

Hydratation parfaitement préservée, brillance et douceur optimales

Des cheveux brillants grâce à une hydratation préservée

  • Capteur MoistureProtect

  • 2 300 W

  • Fonction ionique

  • Touche air froid

Capteur MoistureProtect

Capteur MoistureProtect

La technologie innovante infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage aux besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température à la surface de vos cheveux 4 000 fois par séance de séchage et règle la chaleur pour éviter que les cheveux ne se dessèchent et que les cuticules ne s'abîment. Vos cheveux restent parfaitement hydratés, pour une douceur et une brillance inégalées. Vous pouvez activer et désactiver le capteur en fonction de vos besoins.

Une protection optimale de l'hydratation grâce au capteur exclusif

Utilise une technologie infrarouge pour diagnostiquer vos cheveux et adapte la température afin de préserver leur hydratation naturelle.

Protection contre le dessèchement

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-3620682

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

232

Avis

89%

recommandent ce produit

19/11/2014

Suisse

Suisse

Performant !

Ayant eu un sèche-cheveux similaire de la marque Philips il y a quelques années, je suis extrêmement contente de pouvoir enfin le retrouver car nul autre système était aussi performant. Nous sommes très satisfaites, moi et ma fille, de notre nouvelle acquisition.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect

22/06/2022

France

France

Très bon produit

Parce que, je suis satisfaite de ce produit, c'est ce que j'ai cherché

Avantages

Rapide, efficace

Contre

Respecter mes cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect

19/06/2022

France

France

Le nouveau protecteur de mes cheveux !

Dans le cadre d'un test produit, j'ai eu la chance de recevoir le très girly sèche-cheveux Moisture Protect. Livré avec 2 embouts (un concentrateur idéal pour les lissages et un diffuseur de volume) ce sèche-cheveux possède une technologie unique, un capteur Moisture Protect qui une fois activé diagnostique l'état de nos cheveux pour les chouchouter à la perfection et ne pas les déshydrater. Grâce à de multiple choix de température et de flux d'air, le séchage des cheveux est personnalisé pour des cheveux sains et en pleine forme ! Je commence même à retrouver des boucles plus dessinées ! Seul petit bémol à on goût, le poids de l'appareil.

Avantages

- le design - la variété de tempréatures et de flux d'air - des cheveux protégés, moins agréssés par la chaleur

Contre

- le poids

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect

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