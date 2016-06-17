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MoistureProtectLisseur

HP8372/00

4.3
| (127) Avis | 89% recommandent ce produit

2 Récompenses

Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux
Notre technologie de capteur préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux. Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux. Jusqu'à 63 % de l'hydratation préservée (mesuré après 1 passage en 2013).
Voir tous les avantages

Pour des cheveux sains et brillants

Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux

  • Technologie MoistureProtect

  • Ionique

  • Plaques flottantes en céramique

Une protection de l'hydratation optimale grâce à un capteur innovant

Une protection de l'hydratation optimale grâce à un capteur innovant

Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température pour préserver l'hydratation naturelle de ceux-ci.

Prévient l'électricité statique pour des cheveux lisses sans frisottis

Prévient l'électricité statique pour des cheveux lisses sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Une pression moins importante sur vos cheveux pour réduire le risque de casse

Une pression moins importante sur vos cheveux pour réduire le risque de casse

Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Récompenses

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

127

Avis

89%

recommandent ce produit

17/06/2016

Suisse

Suisse

Génial!

Je n'ai jamais testé un produit aussi performant! Après utilisation, mes cheveux n'ont jamais été aussi doux et soyeux. De plus, le design est très beau! En effet, sa couleur blanche nacrée assemblée à du rose gold donne un très beau résultat! Malgré la chaleur, l'état de nos cheveux reste identique voir meilleur! Je le recommande vivement!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur

23/01/2018

France

France

Magnifique design et superbe prise en main

Je recommande vivement le lisseur, le design est magnifique, il chauffe bien, pour ma part le lissage tient toute la journée! Et surtout une superbe prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur

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Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur

26/09/2016

France

France

SUPER!

C'est sans doute le meilleur lisseur que j'ai déjà testé. Mes cheveux sont hydratés à chaque utilisation et du coup ils sont plus souples et soyeux. Un vrai bonheur au quotidien. En plus, les plaques céramiques diffusent un parfum super agréable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur

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Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur

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