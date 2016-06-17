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Technologie MoistureProtect
Ionique
Plaques flottantes en céramique
Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température pour préserver l'hydratation naturelle de ceux-ci.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.
Récompenses
4.3
sur 6
127
Avis
89%
recommandent ce produit
C1999
17/06/2016
Suisse
Génial!
Je n'ai jamais testé un produit aussi performant! Après utilisation, mes cheveux n'ont jamais été aussi doux et soyeux. De plus, le design est très beau! En effet, sa couleur blanche nacrée assemblée à du rose gold donne un très beau résultat! Malgré la chaleur, l'état de nos cheveux reste identique voir meilleur! Je le recommande vivement!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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Maarinee2404
23/01/2018
France
Magnifique design et superbe prise en main
Je recommande vivement le lisseur, le design est magnifique, il chauffe bien, pour ma part le lissage tient toute la journée! Et surtout une superbe prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur
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adjacinto
26/09/2016
France
SUPER!
C'est sans doute le meilleur lisseur que j'ai déjà testé. Mes cheveux sont hydratés à chaque utilisation et du coup ils sont plus souples et soyeux. Un vrai bonheur au quotidien. En plus, les plaques céramiques diffusent un parfum super agréable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur
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Cet avis a été rédigé pour MoistureProtect HP8372/00 Lisseur