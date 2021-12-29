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CloseCut
Compatible avec HQ900
Compatible avec HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Les lames CloseCut bénéficient d'une ingénierie de précision, pour un rasage de près efficace à chaque fois. Les lames auto-affûtées durables ne s'émoussent pas, pour un rasage rapide et efficace, jour après jour.
4.2
sur 6
36
Avis
91%
recommandent ce produit
cirrus17
29/12/2021
France
j'en suis satisfait
J'ais commencer avec un rasoir philips depuis 1951, et je n'ais jamais ete dé9u J'ais acheté un rasoir philips en 1951 en Allemagne pendant mon Service depuis je n'ais jamais quitté philips , et je ne m'en plaint pas !
Avantages
rase tres bien,et de pres
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ56/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ56/50 têtes de rasage
jackouille85
08/11/2016
France
Acheteur vérifié
tres bon produits
facile de pose et d'utilisation Tres bonne qualité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ56/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ56/50 têtes de rasage
Eric73
30/08/2015
France
Acheteur vérifié
Permet de retrouver des performances optimales
Permet de gagner du temps par rapport à l'ancien produit émoussé après de longues années d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ56/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ56/50 têtes de rasage