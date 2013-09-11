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Arrêté
Design AT&T Williams
Ce rasoir Formule 1 exceptionnel a été conçu en collaboration avec AT&T Williams.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.
4.2
sur 6
199
Avis
88%
recommandent ce produit
geodem80
11/09/2013
France
Acheteur vérifié
excellent rapport qualité/prix
Simple d'utilisation, beau design, le plus ce sont les voyants de charge (minimun, et totale).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7390/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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Peral
25/10/2011
France
Entière satisfaction
Je trouve ce produit d'excellente qualité. Il est efficace et rapide, simple d'utilisation et d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
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Alfranz
16/10/2011
France
Grande satisfaction
Excellente prise en main, très silencieux, rasage de près et douceur de la coupe, entretien facile sous l'eau du robinet, temps de rasage rapide, pas d'irritation de la peau, temps de recharge très rapide.
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.