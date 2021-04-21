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Têtes TripleTrack
Compatible avec PowerTouch (PT9xx)
Compatible avec AquaTouch (AT9xx)
Compatible avec HQ81xx, HQ82xx
Les têtes de rechange HQ9 sont compatibles avec les rasoirs PowerTouch (PT9xx) et AquaTouch (AT9xx).
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.3
sur 6
120
Avis
92%
recommandent ce produit
Louisx
21/04/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Bon produit
C'est un bon produit une bonne marque que je sers depuis des années
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
EnzoCVT
14/11/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit par son efficacité
Têtes de rasage très efficace. Malgré la barbe dure épissé et brune le rasage est impeccable. Rasage très efficace.
Avantages
Pratique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
30/10/2020
France
Acheteur vérifié
digne de confiance
ce produit qui fait partie d'un de vos essai ma particulièrement enchanté et j'ai apprécié la diffèrence avec mon ancienne tête; rasage parfait , et souplesse a apprécier.
Contre
néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage