Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
450 W
0,7 l
Bol en plastique
2 lames
Grand bol de 0,7 l avec volume utile de 0,5 l.
Utilisation facile, d'une simple pression sur un bouton.
4.3
sur 6
26
Avis
88%
recommandent ce produit
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Avantages
FACIL DE UTILIZAR
Contre
NÃO ENCONTRO
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Tete21
10/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Avantages
leve e prático
Contre
não encontrei nenhuma até agora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora