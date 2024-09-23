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  • Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant
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Collection DailyHachoir

HR1393/00

4.3
| (26) Avis | 88% recommandent ce produit
Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant
Un assistant culinaire non négligeable. Il peut hacher tout ce que vous voulez : légumes, herbes, noix, etc. en quelques secondes. Grâce à son fonctionnement par simple pression sur un bouton et à sa taille compacte, hacher n'a jamais été aussi simple.
Voir tous les avantages

Des oignons, herbes, noix, et autres parfaitement hachés

Préparer des plats maison devient un jeu d'enfant

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Bol en plastique

  • 2 lames

Grand bol 0,7 l

Grand bol 0,7 l

Grand bol de 0,7 l avec volume utile de 0,5 l.

Simple pression sur le couvercle

Simple pression sur le couvercle

Utilisation facile, d'une simple pression sur un bouton.

Puissant moteur de 450 W

Puissant moteur de 450 W

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

26

Avis

88%

recommandent ce produit

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Avantages

FACIL DE UTILIZAR

Contre

NÃO ENCONTRO

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Avantages

leve e prático

Contre

não encontrei nenhuma até agora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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