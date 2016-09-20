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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
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  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80

Arrêté

Viva CollectionHachoir

HR1399/80

2

| (7) Avis

Profitez de plats maison à tout moment

Le hachoir Philips vous permet de hacher tout ce que vous voulez, qu'il s'agisse de légumes comme de fruits secs durs, en quelques secondes. Grâce à son fonctionnement à la simple pression d'un bouton et à son bol en verre robuste, cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

Des oignons, tomates, herbes, et autres parfaitement hachés

Profitez de plats maison à tout moment

  • 500 W

  • 1 litre

  • Bol en verre

  • 2 lames

Bol en verre de 1 l robuste

Bol en verre de 1 l robuste

Bouton

Bouton

Contrôle facile avec une seule main grâce au bouton-poussoir.

Polyvalent

Polyvalent

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.0

sur 6

7

Avis

5

20/09/2016

Italia

Italia

Ottimo

dovrebbero risultare due lame, mentre nella confezione, se ne trova solo una un suggerimento: se fosse possibile fare il coperchio in vetro invece che in plastica trasparente in modo che sia igienico e non si deteriori facilmente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/00 Tritatutto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/00 Tritatutto

22/02/2014

Österreich

Österreich

Gute Leistung - schlechte Handhabung

Das Gerät leistet gute Arbeit: neben hartem Käse (Parmesan) habe ich auch Fleisch erfolgreich gehackt. Das Design gefällt mir, aber der Motor flutscht immer ab der Hand. Da täte ein besserer Griff einiges erleichtern! Zudem ist es schwierig, die richtige Position des Motors zu finden, damit das Gerät auch läuft. Da brauchts Geduld und Glück, nicht gerade praktisch für einen Küchenhelfer :(

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Zerkleinerer

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Zerkleinerer

18/10/2015

Nederland

Nederland

Handig in gebruik, maar niet schoon te krijgen

Handige machine. Snijdt goed en heeft aan fraai design. Helaas is er voedsel in de deksel terecht gekomen, op een plek waar ik niet meer bij kan (bij het zwarte gedeelte in de doorzichtige deksel). Het blijft in de kan aanwezig. Verder is het koppelpunt op de motor altijd vies. Ragertjes zijn het enige waarop ik de uitholling deels kan schoonmaken. De motor mag volgens de gebruiksaanwijzing NIET in de vaatwasser. Het te bereiden voedsel komt wel flink met het koppelpunt in aanraking. Gelet op voedselbereiding voor mijn peuters, heb ik de machine nu in de kast staan en ben op zoek naar een alternatief. Toch wel zonde!

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Hakmolen

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Hakmolen

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