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Arrêté
HR1399/80
Profitez de plats maison à tout moment
Le hachoir Philips vous permet de hacher tout ce que vous voulez, qu'il s'agisse de légumes comme de fruits secs durs, en quelques secondes. Grâce à son fonctionnement à la simple pression d'un bouton et à son bol en verre robuste, cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant !
500 W
1 litre
Bol en verre
2 lames
Contrôle facile avec une seule main grâce au bouton-poussoir.
2.0
sur 6
7
Avis
RecensioniProdotti
20/09/2016
Italia
Ottimo
dovrebbero risultare due lame, mentre nella confezione, se ne trova solo una un suggerimento: se fosse possibile fare il coperchio in vetro invece che in plastica trasparente in modo che sia igienico e non si deteriori facilmente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/00 Tritatutto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/00 Tritatutto
cepe
22/02/2014
Österreich
Gute Leistung - schlechte Handhabung
Das Gerät leistet gute Arbeit: neben hartem Käse (Parmesan) habe ich auch Fleisch erfolgreich gehackt. Das Design gefällt mir, aber der Motor flutscht immer ab der Hand. Da täte ein besserer Griff einiges erleichtern! Zudem ist es schwierig, die richtige Position des Motors zu finden, damit das Gerät auch läuft. Da brauchts Geduld und Glück, nicht gerade praktisch für einen Küchenhelfer :(
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Zerkleinerer
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Zerkleinerer
Zoektnieuweblender
18/10/2015
Nederland
Handig in gebruik, maar niet schoon te krijgen
Handige machine. Snijdt goed en heeft aan fraai design. Helaas is er voedsel in de deksel terecht gekomen, op een plek waar ik niet meer bij kan (bij het zwarte gedeelte in de doorzichtige deksel). Het blijft in de kan aanwezig. Verder is het koppelpunt op de motor altijd vies. Ragertjes zijn het enige waarop ik de uitholling deels kan schoonmaken. De motor mag volgens de gebruiksaanwijzing NIET in de vaatwasser. Het te bereiden voedsel komt wel flink met het koppelpunt in aanraking. Gelet op voedselbereiding voor mijn peuters, heb ik de machine nu in de kast staan en ben op zoek naar een alternatief. Toch wel zonde!
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Hakmolen
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HR1399/80 Hakmolen