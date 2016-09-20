Handige machine. Snijdt goed en heeft aan fraai design. Helaas is er voedsel in de deksel terecht gekomen, op een plek waar ik niet meer bij kan (bij het zwarte gedeelte in de doorzichtige deksel). Het blijft in de kan aanwezig. Verder is het koppelpunt op de motor altijd vies. Ragertjes zijn het enige waarop ik de uitholling deels kan schoonmaken. De motor mag volgens de gebruiksaanwijzing NIET in de vaatwasser. Het te bereiden voedsel komt wel flink met het koppelpunt in aanraking. Gelet op voedselbereiding voor mijn peuters, heb ik de machine nu in de kast staan en ben op zoek naar een alternatief. Toch wel zonde!