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HR1399/80
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Puis-je encore utiliser le bol en verre sans danger s'il est fêlé ?
Quelles quantités peuvent être traitées avec ce hachoir ?
Que faire pour éliminer les taches sur les pièces en plastique ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol ?
Puis-je utiliser le bol du hachoir Philips dans le micro-ondes ?
Comment puis-je éliminer les odeurs sur mon hachoir Philips ?